Atalanta-Napoli, buone notizie per Gattuso: Politano e Demme verso il recupero (Di sabato 20 febbraio 2021) In vista di Atalanta-Napoli, il tecnico azzurro potrebbe contare sui due giocatori: ottima notizia, considerate la già lunga lista di indisponibili. Ha dato un giorno di riposo ai suoi giocatori ieri Gennaro Gattuso. Dopo la sconfitta nell’andata dei sedicesimi di Europa League in casa del Granada, il Napoli ha tirato un po’ il fiato. La Leggi su 2anews (Di sabato 20 febbraio 2021) In vista di, il tecnico azzurro potrebbe contare sui due giocatori: ottima notizia, considerate la già lunga lista di indisponibili. Ha dato un giorno di riposo ai suoi giocatori ieri Gennaro. Dopo la sconfitta nell’andata dei sedicesimi di Europa League in casa del Granada, ilha tirato un po’ il fiato. La

100x100Napoli : il Napoli riprende gli allenamenti in vista della partita di domani con l'Atalanta - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Koulibaly recuperato: ecco cosa disse #Gasperini in merito alla sua assenza in #CoppaItalia… - cn1926it : Da Bergamo – Il clima a #Napoli non è dei migliori in vista dell’#Atalanta, azzurri in alto mare - ottopagine : Napoli, sfida Champions con l'Atalanta: obiettivo rivincita #Napoli - MondoNapoli : Il Giorno: niente turnover pre-Real, l'Atalanta schiererà tutti i titolari contro il Napoli -… -