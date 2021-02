Atalanta | Gasperini | “Contro il Napoli la formazione migliore”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – “Ilè il modoper non caricare di pressioni la partita col Real Madrid. E’ una partita di campionato importante,una squadra forte e di qualità, che evita troppi pensieri su mercoledì”. Alla viglia della terza sfidagli uomini di Rino Gattuso in meno di tre settimane dopo le semifinali di Coppa Italia, l’allenatore dell’Gian Pieronega che l’ottavo di Champions League peserà sulla sua squadra: “Aver sistemato la questione della finale di Coppa Italia, che ci ha costretto a giocare due volte alla settimana per quattro settimane consecutive, ci ha consentito di avere la concentrazione massima per la serie A. Abbiamo il record di punti societario in questo momento della stagione: a differenza di ...

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli, la terza in soli diciotto giorni, ma questa volta la Coppa Italia non c'entra, c'è in ballo un posto per la ...