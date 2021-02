(Di sabato 20 febbraio 2021) Paura al "Dal Duca" di.Momenti di paura ad, quando, all'86°, il centrocampista dellaPatrycsi è accasciato a terra privo di sensi. Unimprovviso immediatamente colto dai compagni che, prontamente, hanno sollecitato l'ingresso in campo dell'ambulanza e del personale. Dopo i primi soccorsi, il giocatore ormai cosciente, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.Il giocatore "ha avuto una crisi vagale. A settembre ha avuto lo stesso episodio - ha spiegato ai microfoni di "GianlucaDiMarzio" ilEpifano D'Arrigo - La causa scatenante non è stata appurata. Furono fatte indagini neurologiche e cardiologiche, studio elettrofisiologico con esito negativo. Adesso saranno svolte ...

Gazzetta_it : #Dziczek sviene durante #AscoliSalernitana: ambulanza subito in campo - PicenoTime : Ascoli-Salernitana 0-2, Sottil: “Brutta partita, la peggiore della mia gestione” - zazoomblog : Dziczek sviene durante Ascoli - Salernitana: attimi di terrore e ambulanza in campo - #Dziczek #sviene #durante… - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - ASCOLI-SALERNITANA 0-2, BIANCONERI DI NUOVO NEI GUAI - - Mediagol : #Ascoli-#Salernitana, malore Dziczek. Il medico sociale del club: 'Nessun arresto cardiaco' -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli Salernitana

Attimi di paura al Del Duca di, dove il 22enne Patryk Dziczek è stato costretto a lasciare il campo in ambulanza nel finale del match di Serie B vinto oggi dallasul campo dei marchigiani. È l'86' quando il ...Attimi di grande paura adPiceno dove è in corso la partita del campionato di serie B tra. Al quarantesimo del secondo tempo il giocatore ospite Dziczek, entrato in campo quindici minuti prima, è stramazzato a terra contorcendosi; immediatamente è stato soccorso dai ...Ascoli Salernitana le pagelle: al termine della sconfitta odierna, ecco i voti attribuiti ai calciatori piceni e al mister bianconero Sottil ...Grande spavento in Serie B, durante la partita tra Ascoli e Salernitana. All'86', sul risultato di 2-0 per la squadra ospite, il centrocampista dei campani Patryk Dziczek è caduto esanime al suolo per ...