Arsenal-Benfica: probabili formazioni e in tv (Di sabato 20 febbraio 2021) Arsenal-Benfica, match di ritorno valido per i sedicesimi di finale di Europa League, si gioca giovedi 25 febbraio 2021 alle ore 18.55 all'Emirates Stadium di Londra. All' andata le due squadre hanno pareggiato 1-1 Come arrivano le due squadre? Per entrambe la qualificazione assume un valore fondamentale visto il loro andamento nei rispettivi campionati. Il Benfica è quarto in classifica e lontano dalla capolista Sporting Lisbona. L'unica consolazione è rappresentata dalla finale della Coppa nazionale ottenuta battendo l'Estoril Praia. Anche gli uomini di Arteta non hanno chances di conquistare la Premier League ed è addirittura a rischio la partecipazione alla prossima Champions League. Arsenal-Benfica: le probabili formazioni Gunners in campo con ...

