Argentina | uso personale di vaccini Covid per fare immunizzare gli alleati politici | si dimette Ministro delle salute

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lo scandalotravolge l’e spinge alle dimissioni ildellaGines Gonzalez Garcia, che ha riservato migliaia di dosi perin via preferenziale i suoi. Il caso è esploso quando il giornalista filogovernativo Horacio Verbitsky ha rivelato, in una trasmissione radiofonica, di essere stato contattato dal ministero dellaper farsi vaccinare poco dopo una telefonata con Garcia. Per via dell’età (79 anni), del lavoro e dei rischi personali, non sarebbe dovuto ancora essere il suo turno. Secondo quanto riferito, anche l’influente sindacalista Hugo Moyano sarebbe tra coloro a cui è stata somministrata una dose prima del tempo, insieme alla moglie e il figlio di 20 anni. Da ...