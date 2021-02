Archeologia | Zuchtriegel da Paestum a Pompei | Racconterò la bellezza e le eccellenze del Paese

Leggi su ildenaro

(Di sabato 20 febbraio 2021) “Questo incarico per me significa soprattutto guidare una squadra di altissimo livello, non solo per raccontare la, ma anche ledelche è apripista nella tutela e nella ricerca. Questo è il compito per cui lavorerò e sono sicuro che la squadra vincerà”. Sono queste le prime parole di Gabriel, neo direttore del Parco archeologico di. L’annuncio è stato dato dal ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, nel corso di una conferenza stampa al Colosseo insieme a, che ha ringraziato Franceschini, e Massimo Osanna, già direttore die oggi a capo della direzione generale Musei. Tedesco con cittadinanza italiana,, 39 anni, è direttore del Parco ...