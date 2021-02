Apparecchio per radiografie rubato a settembre: ritrovato e consegnato (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe (CE) hanno restituito al legittimo proprietario un Apparecchio per radiografie portatile dal valore di circa 12 mila euro. Lo strumento era stato rubato, nel settembre del 2020, da un centro diagnostico privato di Sessa Aurunca (CE). Lo stesso è stato rinvenuto dai militari dell’Arma nel corso di indagini, occultato in un edificio abbandonato a Castel Volturno (CE). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe (CE) hanno restituito al legittimo proprietario unperportatile dal valore di circa 12 mila euro. Lo strumento era stato, neldel 2020, da un centro diagnostico privato di Sessa Aurunca (CE). Lo stesso è stato rinvenuto dai militari dell’Arma nel corso di indagini, occultato in un edificio abbandonato a Castel Volturno (CE). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

