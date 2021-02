Aosta, il sindaco del paese multato per una festa di carnevale in municipio: balli oltre le 22 e senza mascherine (Di sabato 20 febbraio 2021) Il sindaco di Pont - Saint - Martin ( ) e altre 8 persone sono state multate dalle polizia locale per la violazione delle norme anti durante una di carnevale, organizzata nei locali del venerdì 12 ... Leggi su leggo (Di sabato 20 febbraio 2021) Ildi Pont - Saint - Martin ( ) e altre 8 persone sono state multate dalle polizia locale per la violazione delle norme anti durante una di, organizzata nei locali del venerdì 12 ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid ad Aosta, il sindaco del paese multato per una festa di carnevale in municipio: balli oltre le 22 e senza mascher… - ilmessaggeroit : Covid ad Aosta, il sindaco del paese multato per una festa di carnevale in municipio: balli oltre le 22 e senza mas… - avatar1dory : RT @LaStampa: PONT-ST-MARTIN. Il surreale Carnevale 2021 sarà ricordato non solo per il pugno di persone che ha potuto assistere a uno spet… - LaStampa : PONT-ST-MARTIN. Il surreale Carnevale 2021 sarà ricordato non solo per il pugno di persone che ha potuto assistere… - StampaAosta : Ballo proibito in municipio per Carnevale, in arrivo multe a sindaco e personaggi storici di Pont-St-Martin… -