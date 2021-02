Antonio Di Pietro | l' eterno ritorno dello zio dei 5 Stelle

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 20 febbraio 2021) Alla fine, l’origine. Che non è un happy end, ma l’ennesimo paradosso, tra rimandi storici e carte bollate dentro le quali si consuma la scissione del Movimento. Ove la fine, che racconta dei puri, anzi solo alcuni di loro, alla ricerca di un simbolo per formare un gruppo parlamentare. E quel simbolo chiama in causa l’origine, ricordate quando Beppe Grillo candidò proprio Tonino dial Quirinale, ricambiato nella condivisione di un sogno messicano di un “ticket come Pancho Villa e Emiliano Zapata”. Tra gli espulsi di oggi, magma indistinto tra chi ha la testa in tribunale perché “questa è casa mia” e chi sta col pallottoliere in mano alla ricerca dei numeri per un gruppo, è ricomparso il nome dell’ex pm più famoso d’Italia, primo direttore dell’orchestra che fece cantare al paese o-ne-stà, o-ne-stà, senza andare tanto per il sottile in quel rito ambrosiano che ...