Anticipazioni Verissimo | oggi in tv | ecco tutti gli ospiti di sabato 20 febbraio 2021

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 febbraio 2021) Torna l’appuntamento delcon. La trasmissione20, è pronta ad accogliere tanticon grandi emozioni e nuovi racconti di vita.20glidiTutto pronto per una nuova puntata di. Silvia Toffanin accoglierà in studio Rocco Casalino, il portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte, fresco di stampa con la sua autobiografia “Il Portavoce”. Non si parlerà di politica: Casalino si lascerà andare a un racconto intimo e senza filtri sulla sua vita. In esclusiva, Belen Rodriguez parlerà per la prima volta in tv ...