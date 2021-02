Anticipazioni Amici sabato 20 febbraio 2021 | sfide | maglie sospese e ospiti aspettando il serale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 febbraio 2021) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di, il pomeridiano del talent show in onda ognie che vede alla conduzione Maria De Filippi. Ma vediamo cosa accadrà oggi,20, con ilper i giovani allievi che si avvicina sempre di più.20: chi sono gliOspite della puntata il cantante Alberto Urso che presenterà il suo nuovo singolo “Amarsi è un miracolo”. Alberto, talento nato dalla fucina di, farà ritorno a casa. In studio anche la vocal coach dei ragazzi, Emanuela Cortesi, pronta a deliziare il pubblico con il suo nuovo inedito. View this post on Instagram A post shared by ...