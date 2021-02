Anna Tatangelo sbotta sui social, il motivo riguarda Milly Carlucci (Di sabato 20 febbraio 2021) Anna Tatangelo sbotta sui social, la cantante si trova ancora una volta a dover smentire tutto, la colpa è proprio di Milly Carlucci. Di cosa si tratta? foto InstagramLa cantante di Sora si trova nuovamente al centro di una delle domande che in questi giorni sembrano essere per lei un vero tormentone e su cui già nel giorni scorsi ha risposto ma evidentemente senza fortuna. Prima di svelarvi di cosa si tratta, pare proprio che la giovane questa volta abbia veramente raggiunto il limite necessario e anche se senza parole lo ha fatto capire con una delle storie pubblicate proprio negli ultimi minuti. Sull’argomento in questione ci sta di mezzo anche Milly Carlucci, con cui lei ha collaborato per Ballando con le stelle e il suo show di ... Leggi su chenews (Di sabato 20 febbraio 2021)sui, la cantante si trova ancora una volta a dover smentire tutto, la colpa è proprio di. Di cosa si tratta? foto InstagramLa cantante di Sora si trova nuovamente al centro di una delle domande che in questi giorni sembrano essere per lei un vero tormentone e su cui già nel giorni scorsi ha risposto ma evidentemente senza fortuna. Prima di svelarvi di cosa si tratta, pare proprio che la giovane questa volta abbia veramente raggiunto il limite necessario e anche se senza parole lo ha fatto capire con una delle storie pubblicate proprio negli ultimi minuti. Sull’argomento in questione ci sta di mezzo anche, con cui lei ha collaborato per Ballando con le stelle e il suo show di ...

sunvarry94s : Belen di faccia è uguale ad Anna Tatangelo #verissimo - AndreaPicariel : @_carotino Ragazza di periferia di Anna Tatangelo, Luna in piena di Nada o Galleggiare di Serena Brancale - lavocedellapau : Laura ad Anna Tatangelo durante la conferenza stampa di amiche per l’abruzzo - divsneyaddicted : Secondo me: -orsetto= Lorenzo branchetti -pappagallo= red canzian -farfalla= Anna tatangelo -lupo= lino guanciale #IlCantanteMascherato - BITCHYFit : Anna Tatangelo sbotta e fuga ogni dubbio: “Non sono la Farfalla del Cantante Mascherato!” -