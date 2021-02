“Andrea, questo non ce lo aspettavamo”. GF Vip, Zenga finisce asfaltato in diretta. Il gelo nella Casa (Di sabato 20 febbraio 2021) Puntata ricca di colpi di scena quella del venerdì sera del Grande Fratello Vip. A tenere banco lo scontro tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Alfonso Signorini le ha messe a confronto dopo le incomprensioni dei giorni scorsi. Dayane e Rosalinda hanno stretto un’amicizia molto forte nei cinque mesi all’interno della Casa fatta però di tanti alti e bassi. La modella brasiliana sembra aver un grande ascendente sull’attrice siciliana e spesso non le risparmia critiche feroci anche per futili motivi. A complicare il rapporto tra le due c’è stata l’irruzione di Andrea Zenga che ha ulteriormente sparigliato le carte. Il duello tra le due in puntata è stato senza esclusione di colpi. Rosalinda, dopo aver visto una clip in cui la modella parla male di lei, dice: “Io non butto come lei 5 mesi d’amicizia, ma Dayane dice tutto e il contrario di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Puntata ricca di colpi di scena quella del venerdì sera del Grande Fratello Vip. A tenere banco lo scontro tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Alfonso Signorini le ha messe a confronto dopo le incomprensioni dei giorni scorsi. Dayane e Rosalinda hanno stretto un’amicizia molto forte nei cinque mesi all’interno dellafatta però di tanti alti e bassi. La modella brasiliana sembra aver un grande ascendente sull’attrice siciliana e spesso non le risparmia critiche feroci anche per futili motivi. A complicare il rapporto tra le due c’è stata l’irruzione diche ha ulteriormente sparigliato le carte. Il duello tra le due in puntata è stato senza esclusione di colpi. Rosalinda, dopo aver visto una clip in cui la modella parla male di lei, dice: “Io non butto come lei 5 mesi d’amicizia, ma Dayane dice tutto e il contrario di ...

GrandeFratello : 'Non so quello che sarà... quello che so è che mi sto vivendo questo attimo, che è bellissimo'. Andrea Zenga e Rosa… - RaiTre : 'La gente deve mettersi in testa questo: ci sono dei sacrifici da fare. Se si registra un caso, è comunque un caso… - lovepretelli : RT @gloriasbott: Pier:”In questo Andrea siamo diversi. Perché io con Giulia mi attacco molto di più, eravamo sempre insieme.” MA GRAZIE PIE… - gufettospastico : RT @gloriasbott: Pier:”In questo Andrea siamo diversi. Perché io con Giulia mi attacco molto di più, eravamo sempre insieme.” MA GRAZIE PIE… - monikina4ever : RT @gloriasbott: Pier:”In questo Andrea siamo diversi. Perché io con Giulia mi attacco molto di più, eravamo sempre insieme.” MA GRAZIE PIE… -