Andrea Cossu grave: terribile incidente stradale per l'ex del Cagliari (Di sabato 20 febbraio 2021) grave incidente per Andrea Cossu, 41 anni, ex centrocampista del Cagliari e ora dirigente della società sarda. L'ex calciatore si è schiantato nel pomeriggio con la sua Porsche sulla Statale 554, ...

