Andrea Cossu coinvolto in grave incidente stradale, ricoverato in codice rosso. (Di sabato 20 febbraio 2021) Cossu è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo a seguito di un grave incidente stradale. E' stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale Brotzu. Il luogo dell'incidente (Foto L'Unione Sarda – Andrea Serreli)L'ex giocatore del Cagliari e della Nazionale Andrea Cossu è stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale Brotzu, avrebbe riportato un trauma cranico a seguito di un grave incidente mentre percorreva la statale 554 con la sua Porsche. Cossu non è in pericolo di vita Cossu è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. L'ex giocatore, attualmente ...

rtl1025 : ?? L'ex giocatore del #Cagliari e della nazionale Andrea #Cossu, 41 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all… - Gazzetta_it : Incidente in Sardegna: l’ex Cagliari #Cossu grave in ospedale - SkyTG24 : Incidente nel Cagliaritano, grave l'ex calciatore Andrea Cossu - ValeSantaSubito : Forza Andrea ?? - leggoit : Brutto incidente per Andrea Cossu ex calciatore del Cagliari: ricoverato in ospedale in codice rosso -