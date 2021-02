Ancora intoppi sui vaccini: AstraZeneca taglia del 15% le forniture all’Italia. L’azienda: «Rispetteremo gli impegni del trimestre» (Di sabato 20 febbraio 2021) Ancora intoppi per la campagna vaccinale italiana contro il Coronavirus. A pochi minuti dalla Conferenza delle Regioni prevista per il tardo pomeriggio di oggi, 20 febbraio, alcuni governatori hanno ricevuto una comunicazione da AstraZeneca, che ha annunciato un taglio delle forniture sui vaccini. In tutto, all’Italia arriverà il 15% in meno delle dosi previste nel prossimo periodo. Stando agli accordi, la casa farmaceutica distributrice del vaccino di Oxford avrebbe dovuto consegnare 547.200 dosi questa settimana, ma sono diverse le Regioni che hanno segnalato già in giornata un numero minore di fiale ricevute. L’impegno di AstraZeneca: 5 milioni nel primo trimestre Intanto L’azienda ha diffuso una nota esplicativa, nella quale ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021)per la campagna vaccinale italiana contro il Coronavirus. A pochi minuti dalla Conferenza delle Regioni prevista per il tardo pomeriggio di oggi, 20 febbraio, alcuni governatori hanno ricevuto una comunicazione da, che ha annunciato un taglio dellesui. In tutto,arriverà il 15% in meno delle dosi previste nel prossimo periodo. Stando agli accordi, la casa farmaceutica distributrice del vaccino di Oxford avrebbe dovuto consegnare 547.200 dosi questa settimana, ma sono diverse le Regioni che hanno segnalato già in giornata un numero minore di fiale ricevute. L’impegno di: 5 milioni nel primoIntantoha diffuso una nota esplicativa, nella quale ...

Notiziedi_it : Ancora intoppi sui vaccini: AstraZeneca taglia del 15% le forniture all’Italia per questa settimana - infoiteconomia : Ancora intoppi sui vaccini: AstraZeneca taglia del 15% le forniture all’Italia per questa settimana - jasonhogws : ??????’??` ???? ??????” E Jason iniziò a rispondere come faceva durante il ripasso, senza particolari intoppi ma poi la prof… - Etrurianews : ROMA - 'Sul PTPR della giunta Zingaretti, già molto discusso ancora prima di essere varato, per i molti intoppi bur… - LgifVincenzo : #agorarai Pedulla’ chi ha più da difendere? Oggi c’è un miscuglio senza precedenti, già si parla di primissimi into… -