Ancelotti: «Errori Alisson? Tutti sbagliano» – VIDEO (Di sabato 20 febbraio 2021) Carlo Ancelotti ha parlato dei recenti Errori di Alisson tra i pali In vista del derby che si giocherà oggi tra Everton e Liverpool, Carlo Ancelotti ha parlato dei recenti Errori commessi da Alisson tra i pali. «Le critiche fanno parte del nostro lavoro e Alisson lo sa. Anche Pickford lo sa, lo sanno Tutti. Gli Errori si fanno, chi non li fa? Nessuno può dire di non farli. Bisogna accettarli. Non si può mettere in discussione la qualità di Alisson e di Pickford». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Carloha parlato dei recentiditra i pali In vista del derby che si giocherà oggi tra Everton e Liverpool, Carloha parlato dei recenticommessi datra i pali. «Le critiche fanno parte del nostro lavoro elo sa. Anche Pickford lo sa, lo sanno. Glisi fanno, chi non li fa? Nessuno può dire di non farli. Bisogna accettarli. Non si può mettere in discussione la qualità die di Pickford». Leggi su Calcionews24.com

Ancelotti: «Errori Alisson? Tutti sbagliano» – VIDEO

