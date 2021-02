AMICI | anticipazioni puntata di sabato 20 febbraio

(Di sabato 20 febbraio 2021)20alle 14.10 su Canale 5 va in onda una nuovaspeciale del talent show. Fra qualche settimana inizierà la tanto agognata fase serale, ma ancora tutti gli allievi sono obbligati a mostrare sempre più il loro talento, affinché possano arrivare al serale con maggiori certezze. Ad ogni modo, nell’appuntamento che vedremo sia oggi pomeriggio e sia nel corso della prossima settimana, le dinamiche degli alunni avranno molti colpi di scena. Partiamo con il circuito canto: vedremo una sfida tra Leonardo e Sergio: quest’ultimo ha catturato molto l’attenzione della professoressa Anna Pettinelli ed è per questo che ha deciso di metterlo in sfida con Leonardo, ritenuto dalla maestra l’allievo meno meritevole della scuola. Il cantante che vincerà la competizione è comunque Leonardo, che quindi vedrà ...

... invece, Arisa continua a promuovere il suo pupillo trovando le esibizioni di Raffaele Renda ad2021 sempre molto belle e lo stesso succederà oggi. Secondo ledel nuovo ...Secondo le primedella puntata di oggi, infatti, non solo Alberto Urso canterà il suo ... Deddy viene chiamato in sala ad2021 proprio per una prova di intonazione e con grande ...