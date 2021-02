America is back | la nuova politica estera di Biden ' La democrazia è sotto attacco'

Beppeley : RT @jacopo_iacoboni: “Vi proteggeremo contro Cina e Russia”. Biden vuole unire le forze con l’Ue contro gli autoritarismi, ma l’Ue - a par… - gpercia : RT @jacopo_iacoboni: “Vi proteggeremo contro Cina e Russia”. Biden vuole unire le forze con l’Ue contro gli autoritarismi, ma l’Ue - a par… - AntonioGraziani : L'abbiamo sempre condannato l'imperialismo mondiale USA, con #Trump stavamo vedendo la sua fine, ed invece.... arie… - Alberto97454268 : RT @jacopo_iacoboni: “Vi proteggeremo contro Cina e Russia”. Biden vuole unire le forze con l’Ue contro gli autoritarismi, ma l’Ue - a par… - castell32082033 : RT @jacopo_iacoboni: “Vi proteggeremo contro Cina e Russia”. Biden vuole unire le forze con l’Ue contro gli autoritarismi, ma l’Ue - a par… -

Ultime Notizie dalla rete : America back

Affaritaliani.it

Nuovi rapporti con la Cina e la Russia, per prepararsi ad una competizione dura e di lungo periodo. Lo ha detto il neo presidente Usa al G7 e alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. La risposta Ue ...La svolta dell'era Biden da quella di Trump in politica estera può essere riassunta in un paio di frasi : 'first' e '' non dette a caso soprattutto in una realtà che appare ..."America is back, sono un uomo di parola” ha detto nell’incontro sulla sicurezza svoltosi in remoto a Monaco con i partner europei. Biden ha anche avvertito dei rischi che incombono sulle democrazie - ...Roma, 19 feb. (askanews) - Addio all'American First di Donald Trump, "America is back" ha detto chiaramente il presidente degli Stati Uniti Joe ...