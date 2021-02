Amazon apre a Fiumicino | nuove assunzioni | come candidarsi

(Di sabato 20 febbraio 2021) Circa 3mila le posizioni aperte per il nuovo centro diin arrivo a. Si tratterà di una struttura di 80.000 metri quadrati costruita all’interno di un terreno di 75 ettari, già destinata all’uso dal piano regolatore, aperta 24 ore su 24, sette giorni a settimana, che darà un contributo decisivo all’occupazione nel versante Ovest del Lazio.: il progetto Il sindaco del comune della città metropolitana di Roma, Esterino Montino, ha annunciato l’approvazione da parte della giunta della delibera per la realizzazione dello stabilimento, specificando inoltrenel progetto saranno inseriti anche 28 ettari dedicati al verde, a fronte dei 10 ettari previsti per la superficie considerata e 14 ettari di ...

Circa 3mila le posizioni aperte per il nuovo centro di Amazon in arrivo a Fiumicino. Si tratterà di una struttura di 80.000 metri quadrati costruita all'interno di un terreno di 75 ettari, già ...