Altro naufragio a Lampedusa | il sindaco | ' Si cercano ancora possibili dispersi'

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il flusso di migranti sta aumentando esponenzialmente in queste ore, ed è stato necessario l'intervento della Guardia Costiera questa notte a causa dell'ennesimo

"Ancora unnel mare di Lampedusa, ancora un grido di dolore che dal Mediterraneo arriva al cuore dell'Europa", dice il sindaco di Lampedusa Totò Martello a durante le operazioni di soccorso ...... magari con la mamma o con il papà poi morti durante une loro, che si sono salvati, ... A questo procedimento standard se ne sta aggiungendo un. Secondo quanto pubblicato da un'inchiesta ...“ Fino ad ora sono 45 i migranti tratti in salvo – aggiunge- ma sono in corso le operazioni di ricerca di possibili dispersi, potrebbero essere fra cinque e sette persone. Tra ieri ed oggi, in appena ...Stando ai racconti dei sopravvissuti, a bordo erano una cinquantina e dunque qualcuno manca all’appello Quarantasette sono stati recuperati, affannosamente, sfidando il mare mosso e il buio della nott ...