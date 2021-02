Allarme varianti, ipotesi nuova stretta anti-Covid: tutta Italia cambia colore? I dettagli (Di sabato 20 febbraio 2021) La variante inglese fa preoccupare. La situazione epidemiologica nel nostro Paese, infatti, starebbe peggiorando proprio a causa delle varianti del Coronavirus. Quella inglese sta determinando un aggravamento dell'infezione e, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, potrebbe diventare dominante. Per questo motivo, le regole anti Coronavirus, potrebbero presto inasprirsi per frenare i contagi. tutta Italia verso un solo colore: nuova stretta alle norme anti-Covid per fermare le varianti Serve più cautela e prudenza da parte di tutti i cittadini Italiani, specialmente per ridurre la diffusione delle nuove varianti. Da domani intanto ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 febbraio 2021) La variante inglese fa preoccupare. La situazione epidemiologica nel nostro Paese, infatti, starebbe peggiorando proprio a causa delledel Coronavirus. Quella inglese sta determinando un aggravamento dell'infezione e, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, potrebbe diventare dominante. Per questo motivo, le regoleCoronavirus, potrebbero presto inasprirsi per frenare i contagi.verso un soloalle normeper fermare leServe più cautela e prudenza da parte di tutti i cittadinini, specialmente per ridurre la diffusione delle nuove. Da domani intanto ...

