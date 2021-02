Allarme Covid, De Luca avverte: "La Campania rischia zona rossa se il virus non rallenterà la sua corsa" (Di sabato 20 febbraio 2021) "La Campania rischia la zona rossa se il virus non rallenterà la sua corsa", avverte De Luca. Intanto preoccupa la risalita dell'indice Rt. Coronavirus, la Campania torna zona arancione: indice Rt sale a 1,16 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 febbraio 2021) "Lalase ilnonla sua",De. Intanto preoccupa la risalita dell'indice Rt. Corona, latornaarancione: indice Rt sale a 1,16 su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Covid, è allarme varianti. Zone rosse per contenerle. Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica #ANSA - LaStampa : Vaccini anti Covid, l’allarme Onu: in 100 Nazioni le dosi sono un miraggio - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Covid, è allarme varianti. Zone rosse per contenerle. Campania, Emilia Romagna e Molise arancion… - GianlucaCastro8 : RT @ImolaOggi: Vaccino Covid, allarme Pentagono: migliaia di militari lo rifiutano. Si valutano misure coercitive. - DrAntoniaPagani : RT @Agenzia_Ansa: Covid, è allarme varianti. Zone rosse per contenerle. Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica #ANSA https… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Covid Covid: in aumento il contagio fra i giovani Ma ora l'allarme si indirizza verso i giovani che sono tra le fasce più colpite . Nella giornata di ieri si sono registrati 256 contagi , e fra questi 43 erano bambini e ragazzi , di cui 8 fra 6 e 10 ...

Spostamenti tra regioni e nuovo Dpcm: ecco cosa cambia e quando. Le decisioni del governo ... per il governo di Mario Draghi si avvicina il momento di dettare la linea nell'emergenza Covid . In Italia la diffusione del virus è tornata sopra la soglia d'allarme non solo per i numeri in ...

Covid, spunta rara variante: è allarme il Resto del Carlino Il declino e l’inverno demografico Nel suo discorso per la fiducia al Senato, Mario Draghi accenna le questioni demografiche dell'Italia, allacciandosi all'emergenza sanitaria in corso. Il problema demografico, però, non è solo legato ...

Variante inglese, un ventenne e un anziano i primi casi a Prato Il giovane lo ha scoperto prima di un intervento chirurgico. Ieri altre due vittime pratesi del Covid, un 93enne e una donna di 66 anni ...

Ma ora l'si indirizza verso i giovani che sono tra le fasce più colpite . Nella giornata di ieri si sono registrati 256 contagi , e fra questi 43 erano bambini e ragazzi , di cui 8 fra 6 e 10 ...... per il governo di Mario Draghi si avvicina il momento di dettare la linea nell'emergenza. In Italia la diffusione del virus è tornata sopra la soglia d'non solo per i numeri in ...Nel suo discorso per la fiducia al Senato, Mario Draghi accenna le questioni demografiche dell'Italia, allacciandosi all'emergenza sanitaria in corso. Il problema demografico, però, non è solo legato ...Il giovane lo ha scoperto prima di un intervento chirurgico. Ieri altre due vittime pratesi del Covid, un 93enne e una donna di 66 anni ...