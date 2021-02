Alitalia verso Lufthansa? Così rischiamo di perdere la nostra compagnia di bandiera (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – Una compagnia appena tornata sotto controllo pubblico dopo oltre un decennio di (pessima) gestione privata. La pandemia che ha assestato un colpo mortale al settore del trasporto aereo. Gli immancabili occhi della Commissione Ue, quella per cui gli aiuti di Stato sono tutti uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. Ce n’è abbastanza perché il dossier della nostra compagnia di bandiera possa trasformarsi nel più scottante per l’esecutivo Draghi. Con il concreto rischio che, per Alitalia, l’ipotesi Lufthansa non sia più Così lontana. A dicembre dello scorso anno, l’Alitalia sorta (come Ita – Italia trasporto aereo) dalle ceneri delle vicissitudini societarie del passato presentava il nuovo piano industriale. Una strategia ambiziosa, che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – Unaappena tornata sotto controllo pubblico dopo oltre un decennio di (pessima) gestione privata. La pandemia che ha assestato un colpo mortale al settore del trasporto aereo. Gli immancabili occhi della Commissione Ue, quella per cui gli aiuti di Stato sono tutti uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. Ce n’è abbastanza perché il dossier delladipossa trasformarsi nel più scottante per l’esecutivo Draghi. Con il concreto rischio che, per, l’ipotesinon sia piùlontana. A dicembre dello scorso anno, l’sorta (come Ita – Italia trasporto aereo) dalle ceneri delle vicissitudini societarie del passato presentava il nuovo piano industriale. Una strategia ambiziosa, che ...

raffaellapaita : Se confermate indiscrezioni sulle intenzioni del nuovo governo sulla vicenda #Alitalia stiamo andando verso una dir… - MaurizioDG_tale : @leonida73166128 'sistema trasporto aereo' che va cambiato... Spiega cosa significa, perché, per dirne una, il per… - EzioMorassutti : RT @raffaellapaita: Se confermate indiscrezioni sulle intenzioni del nuovo governo sulla vicenda #Alitalia stiamo andando verso una direzio… - simonavitelli60 : RT @raffaellapaita: Se confermate indiscrezioni sulle intenzioni del nuovo governo sulla vicenda #Alitalia stiamo andando verso una direzio… - Max_Alle : RT @AndreaGiuricin: Se come dice @repubblica si andrà verso soluzione #Lufthansa (come dicevo 4 anni fa), ci sarà la conferma che abbiamo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia verso Turismo, pacchetti Covid - free per salvare la stagione estiva: 'Rendiamo immuni le isole' ... Ivana Jelinic - verranno riattivati i voli Roma - New York con Alitalia e Roma - Atlanta con Delta ... Corridoi sicuri verso le Canarie. Sulla scia dell'iniziativa avviata a novembre da Neos, la ...

Ultime Notizie Roma del 19 - 02 - 2021 ore 20:10 ...uno tutto ciò ci mostra come lo scenario apparentemente stabile e in realtà in scivolamento verso ...del G7 il ruolo della Corte è ancora più cruciale recovery and resilience facility riconosce Alitalia ...

Alitalia, ritorna l'ipotesi Lufthansa Il Giorno Alitalia: Lupo (M5s), serve cabina di regia a palazzo Chigi "Per coordinare la fase di transizione tra la gestione in amministrazione straordinaria di Alitalia e la nascita di Italia trasporto ...

Alitalia: Fassina (Leu), governo smentisca licenziamenti Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, sottolinea che "il governo Draghi si è appena insediato. Per il complesso dossier ...

... Ivana Jelinic - verranno riattivati i voli Roma - New York cone Roma - Atlanta con Delta ... Corridoi sicurile Canarie. Sulla scia dell'iniziativa avviata a novembre da Neos, la ......uno tutto ciò ci mostra come lo scenario apparentemente stabile e in realtà in scivolamento...del G7 il ruolo della Corte è ancora più cruciale recovery and resilience facility riconosce..."Per coordinare la fase di transizione tra la gestione in amministrazione straordinaria di Alitalia e la nascita di Italia trasporto ...Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, sottolinea che "il governo Draghi si è appena insediato. Per il complesso dossier ...