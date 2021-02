Addio code agli uffici comunali | c’è PrenotaBergamo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 febbraio 2021) Continua il piano dedicato all’innovazione e alla semplificazione dei servizi da parte dell’amministrazione comunale di Bergamo. Dopo il nuovo volto smart dei servizi del Comune come per il cambio di residenza e il collegamento alla app IO, ora Palazzo Frizzoni vuole anche mandare in pensione lesportelli. Lo fa con un nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti, che stanno diventando la normalità nell’erogazione dei servizi, facilissimo e molto intuitivo. Il Comune di Bergamo utilizza il sito.it per organizzare l’erogazione delle proprie prestazioni al cittadino: appuntamenti per carte d’identità, servizi demografici, biblioteche e molto altro ancora potranno essere prenotati attraverso il sistema messo a punto da VisitBergamo e dal Comune di Bergamo lo scorso anno. Un servizio ...