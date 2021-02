Addio a Arturo Di Modica | papà del toro di WallStreet

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 20 febbraio 2021) L'artista di VittoriaDi, "" del celebre "Charging bull" ilsimbolo di Wall Street è morto la notte scorsa nel suo paese natale, in provincia di Ragusa. Diaveva 80 anni e da tempo lottava contro un male che priva così il panorama artistico internazionale di uno dei suoi personaggi più creativi.Figlio della Sicilia barocca della provincia ragusana,Diha lasciato ben presto la Sicilia per trasferirsi oltre oceano a New York, divenuta la sua seconda patria. A renderlo celebre è stato sicuramente quelin bronzo collocato di nascosto, una notte di 32 anni fa, a poche decine di metri dal cuore del capitalismo mondiale, la borsa di New York. Un'opera che negli anni è divenuta una delle attrazioni più ...