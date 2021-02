Ad Ascoli la prima vittoria nel girone di ritorno, ma quanta paura per Dziczek (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo una serie di pareggi arriva una vittoria convincente con un bel primo tempo e con una doppietta firmata Tutino più altre occasioni pericolose. Ascoli tramortito già dai primi minuti e incapace di reagire. Nella ripresa Sottil cambia pelle ai suoi con tre cambi prima e due poi ma i marchigiani non si rendono mai effettivamente pericolosi, anzi e super Tutino a centrare la traversa. Finale di paura con Dziczek che subentrato a Capezzi a cinque dal termine sbatte a terra. Ambulanza in campo e soccorsi al polacco già recidivo per un malore in allenamento a settembre. Trasportato in ospedale, il calciatore è stato accompagnato da Jaroszynski, suo connazionale, la gara riprende con gli ultimi minuti giocati in un clima ancor più surreale. Ascoli – SALERNITANA 0-2 Ascoli ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo una serie di pareggi arriva unaconvincente con un bel primo tempo e con una doppietta firmata Tutino più altre occasioni pericolose.tramortito già dai primi minuti e incapace di reagire. Nella ripresa Sottil cambia pelle ai suoi con tre cambie due poi ma i marchigiani non si rendono mai effettivamente pericolosi, anzi e super Tutino a centrare la traversa. Finale diconche subentrato a Capezzi a cinque dal termine sbatte a terra. Ambulanza in campo e soccorsi al polacco già recidivo per un malore in allenamento a settembre. Trasportato in ospedale, il calciatore è stato accompagnato da Jaroszynski, suo connazionale, la gara riprende con gli ultimi minuti giocati in un clima ancor più surreale.– SALERNITANA 0-2...

Ascoli Salernitana le pagelle: male Quaranta e Brosco, i cambi non incidono
Ascoli Salernitana le pagelle: ecco i voti bianconeri Leali 6: Prendere due gol in 24 minuti non è il massimo (da sottolineare che è incolpevole sulle reti incassate). Per il resto nel primo tempo è ...

Sottil: "Senza disattenzioni poteva nascere una partita diversa"
SERIE B - Le parole del tecnico dell'Ascoli nel post gara Prima sconfitta dell'Ascoli di Andrea Sottil al Del Duca che non aveva mai ceduto i tre punti tra le mura amiche. Contro la Salernitana decide ...

