A San Marino non arrivano le dosi italiane La Repubblica fa da sé e compra lo Sputnik V | è il trentesimo Paese al mondo

San Marino ha scelto lo Sputnik V. L'autorizzazione da parte del governo per l'uso del vaccino anti Covid russo all'interno del proprio territorio, consentirà alla Repubblica di ricevere già nei prossimi giorni le sue prime dosi. Dopodiché seguirà una seconda consegna per la somministrazione della dose di richiamo da effettuare entro un mese. Un'approvazione del tutto autonoma che il ministero della Salute ha potuto effettuare ancora prima del via libera dell'ente regolatore europeo (Ema) e dell'Agenzia italiano del farmaco. February 19, 2021 «L'intesa raggiunta con il Russian Direct Investment Fund, il fondo sovrano russo, per l'ottenimento del rimedio è stata possibile grazie alle solide relazioni internazionali tra San Marino e la Federazione Russa, con l'obiettivo da parte del Governo di ...

