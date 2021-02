A Canegrate l' Olona si controlla dal telefonino

(Di sabato 20 febbraio 2021)(Milano), 20 febbraio 2021 - Una nuova apparecchiatura per il monitoraggio del fiume: un sistema professionale e affidabile installato in zona Cascinette, con il quale sarà possibile ...

Canegrate (Milano), 20 febbraio 2021 - Una nuova apparecchiatura per il monitoraggio del fiume Olona: un sistema professionale e affidabile installato in zona Cascinette, con il quale sarà possibile e ...La Protezione Civile di Canegrate si è dotata da alcune settimane di una nuova apparecchiatura per il monitoraggio del fiume Olona: un sistema professionale e ...