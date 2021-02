20 anni dell’omicidio di Novi Ligure | uno dei delitti più atroci della storia criminale italiana

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 20 febbraio 2021) Domani, 21 febbraio, ricorre il 20esimoversario di uno degli omicidi più efferati che scossero l’Italia: il delitto di, in provincia di Alessandria. Era il 21 febbraio 2001 quando Erika De Nardo, 16, e il fidanzato Mauro Favaro, detto Omar, 17, uccisero in una vera e propria mattanza la madre e il fratellino di lei. Susanna “Susy” Cassini di 41e Gianluca di appena 11, furono assassinati con un totale di 97 coltellate. Secondo la ricostruzione quella sera la madre di Erika era appena tornata a casa con il piccolo Gianluca. Inizia a litigare con Erika, una lite banale sul rendimento scolastico dell’adolescente. Ma quella lite si trasforma in un vero e proprio teatro degli orrori. Susy fu colpita 40 volte, mentre ...