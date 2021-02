15 anni senza Luca Coscioni, Cappato al Fatto.it: “Chiedeva il primato della scienza sull’ideologia. Lo facciamo solo adesso, a causa del Covid” (Di sabato 20 febbraio 2021) “Mi sono ammalato ed è come se fossi morto. Credevo che il mio viaggio fosse finito”. Invece non era così e ancora oggi, a 15 anni dalla sua scomparsa avvenuta il 20 febbraio 2006, è come se non fosse mai finito quel viaggio di Luca Coscioni, leader dell’associazione che porta il suo nome e allora presidente di Radicali italiani. Affetto da sclerosi laterale amiotrofica, ha combattuto una lunga battaglia sulla bioetica, per la liberalizzazione della ricerca sulle staminali. E proprio oggi, ricordandolo, il Consiglio generale dell’associazione presenta le prossime azioni e discute un pacchetto referendario per il prossimo anno su temi che vanno dall’eutanasia, alle droghe, passando dalla riforma del diritto di famiglia, l’aborto, la fecondazione assistita. Insieme a IlFattoquotidiano.it, il tesoriere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) “Mi sono ammalato ed è come se fossi morto. Credevo che il mio viaggio fosse finito”. Invece non era così e ancora oggi, a 15dalla sua scomparsa avvenuta il 20 febbraio 2006, è come se non fosse mai finito quel viaggio di, leader dell’associazione che porta il suo nome e allora presidente di Radicali italiani. Affetto da sclerosi laterale amiotrofica, ha combattuto una lunga battaglia sulla bioetica, per la liberalizzazionericerca sulle staminali. E proprio oggi, ricordandolo, il Consiglio generale dell’associazione presenta le prossime azioni e discute un pacchetto referendario per il prossimo anno su temi che vanno dall’eutanasia, alle droghe, passando dalla riforma del diritto di famiglia, l’aborto, la fecondazione assistita. Insieme a Ilquotidiano.it, il tesoriere ...

