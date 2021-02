10 ricette di pesce buone, facili, sostenibili (Di sabato 20 febbraio 2021) Dal pesce che mettiamo nel piatto dipende il futuro del mare: ci sono metodi di pesca che mettono a rischio la biodiversità devastando i fondali marini e intrappolando nelle reti più di quanto il mare potrebbe offrire, impedendo così la riproduzione delle specie. Oltre alle microplastiche, l’altro grave problema che pesa sugli oceani è, infatti, che si pesca troppo: un terzo degli stock ittici nel mondo risulta sovrasfruttato, e tra quelli messi peggio c’è il Mediterraneo, dove la percentuale sale al 93%. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 febbraio 2021) Dal pesce che mettiamo nel piatto dipende il futuro del mare: ci sono metodi di pesca che mettono a rischio la biodiversità devastando i fondali marini e intrappolando nelle reti più di quanto il mare potrebbe offrire, impedendo così la riproduzione delle specie. Oltre alle microplastiche, l’altro grave problema che pesa sugli oceani è, infatti, che si pesca troppo: un terzo degli stock ittici nel mondo risulta sovrasfruttato, e tra quelli messi peggio c’è il Mediterraneo, dove la percentuale sale al 93%.

Dalla fregola con i lupini al baccalà all'islandese: 10 piatti per fare il giro del mondo e imparare a mangiare pesce pescato nel rispetto del mare

Pesce al cartoccio, verdure e riso basmati al pepe rosa Un piatto unico sano e gustoso: riso, filetti di branzino, zucchine e carote, aromatizzati con pepe rosa e verde, zenzero, lime e noce moscata ...

