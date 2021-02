?Da domenica Campania, Emilia Romagna e Molise passano in zona arancione (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - . Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha predisposto una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio e che stabilisce il passaggio in zona arancione delle regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. Da domenica, quindi, questo è il quadro completo delle Regioni. Fascia rossa: nessuna (con Umbria e Provincia di Bolzano che hanno già predisposto zone rosse a livello regionale). Fascia arancione: Abruzzo, Liguria, PA Bolzano, PA Trento, Toscana, Umbria, Campania, Emilia Romagna e Molise. Fascia gialla: Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - . Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha predisposto una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da21 febbraio e che stabilisce il passaggio indelle regioni. Da, quindi, questo è il quadro completo delle Regioni. Fascia rossa: nessuna (con Umbria e Provincia di Bolzano che hanno già predisposto zone rosse a livello regionale). Fascia: Abruzzo, Liguria, PA Bolzano, PA Trento, Toscana, Umbria,. Fascia gialla: Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, ...

