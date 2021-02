Zona gialla Lazio, Lombardia e Piemonte; Campania, Emilia e Molise arancioni da domenica (Di venerdì 19 febbraio 2021) Campania, Molise e Emilia Romagna arancioni, Lombardia e Lazio si salvano. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 19 febbraio 2021)Romagnasi salvano. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia,...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - petergomezblog : Monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,99, incidenza in crescita”. Mezza Italia in bilico tra zona gialla e arancione. La V… - sole24ore : Oggi avrebbero dovuto riaprire gli impianti sciistici in zona gialla. Il ministro della Salute #Speranza ha, invece… - Stefy19971966 : Vedo rosicare le altre regioni che passano in arancione perché restiamo in zona gialla...ah dimenticavo è la famige… - rep_roma : Covid, Lazio resta zona gialla. D'Amato: 'Qui meno varianti che in altre regioni' [aggiornamento delle 16:01] -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla La Lombardia resta in zona gialla. Indice Rt inferiore a uno La Lombardia resta in zona gialla. Indice Rt inferiore a uno La Lombardia rimane in zona gialla. Gli indicatori sono al limite ma sotto la soglia d'allarme e il rischio di un passaggio all'arancione si allontana. Resta ...

Coronavirus, le regole della zona arancione: cosa si può fare e cosa no Il Dpcm attualmente in vigore divide l'Italia in zone rosse, arancioni e gialle ( LE REGOLE DELLA ZONA GIALLA - E DELLA ZONA ROSSA ) a seconda della fascia di rischio per i contagi da coronavirus. Ecco le regole valide in queste zone, cosa si può fare e cosa è vietato (COVID, GLI AGGIORNAMENTI ...

Zona gialla confermata a Lazio e Lombardia; Campania, Emilia e Molise arancioni da domenica Il Messaggero Coronavirus, Acquaroli: ''Marche restano in zona gialla anche la prossima settimana'' "Ho appena sentito il ministro della Salute Speranza e vi confermo che anche la prossima settimana le Marche saranno in zona gialla. Raccomando sempre la massima attenzione e il rispetto delle regole ...

Le Marche restano gialle, Acquaroli: “Interventi per Comuni con più contagi” Le parole del Governatore dopo la decisione del Ministro Speranza L'attesa è terminata, il ministro della Salute Speranza ha annunciato i "nuovi colori" dell'Italia: le Marche restano in zona gialla.

La Lombardia resta in. Indice Rt inferiore a uno La Lombardia rimane in. Gli indicatori sono al limite ma sotto la soglia d'allarme e il rischio di un passaggio all'arancione si allontana. Resta ...Il Dpcm attualmente in vigore divide l'Italia in zone rosse, arancioni e gialle ( LE REGOLE DELLA- E DELLAROSSA ) a seconda della fascia di rischio per i contagi da coronavirus. Ecco le regole valide in queste zone, cosa si può fare e cosa è vietato (COVID, GLI AGGIORNAMENTI ..."Ho appena sentito il ministro della Salute Speranza e vi confermo che anche la prossima settimana le Marche saranno in zona gialla. Raccomando sempre la massima attenzione e il rispetto delle regole ...Le parole del Governatore dopo la decisione del Ministro Speranza L'attesa è terminata, il ministro della Salute Speranza ha annunciato i "nuovi colori" dell'Italia: le Marche restano in zona gialla.