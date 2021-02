Zona gialla Lazio, Lombardia e Piemonte; Campania, Emilia e Molise arancioni da domenica. Rezza: zone rosse regionali (Di venerdì 19 febbraio 2021) Campania, Molise e Emilia Romagna arancioni, Lombardia e Lazio si salvano. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia,... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 febbraio 2021)Romagnasi salvano. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia,...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - petergomezblog : Monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,99, incidenza in crescita”. Campania, Emilia e Molise verso l’arancione. Tutta l’Umb… - TgrPiemonte : #Coronavirus, il Piemonte resta in zona gialla. L'indice di contagiosità rt aumenta ma rimane sotto uno. Terapie in… - superpippo24 : @maxbasello @LMtredici Poi scrive tutto bello gasato su twitter RESTIAMO IN ZONA GIALLA... - shineline : lazio ancora zona gialla si porcoddiooo -