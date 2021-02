Zona gialla Lazio e Lombardia; arancioni Campania, Emilia e Molise; Umbria e Bolzano rosse (Di venerdì 19 febbraio 2021) Campania, Molise ed Emilia Romagna verso la Zona arancione. Lazio e Lombardia in Zona gialla. Sono, dunque, tre le regioni che dovrebbero passare dal giallo all'arancione in base ai dati del... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 febbraio 2021)edRomagna verso laarancione.in. Sono, dunque, tre le regioni che dovrebbero passare dal giallo all'arancione in base ai dati del...

petergomezblog : Monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,99, incidenza in crescita”. Mezza Italia in bilico tra zona gialla e arancione. La V… - sole24ore : Oggi avrebbero dovuto riaprire gli impianti sciistici in zona gialla. Il ministro della Salute #Speranza ha, invece… - 29luglio1971 : RT @infoitinterno: Speranza alle Regioni: “Zona arancione anche se i numeri sono da gialla” - cleoprive : Coronavirus, l’epidemia rallenta: quali Regioni passano in zona gialla e arancione - CorriereCitta : Lazio zona gialla o arancione dal 22 febbraio? Le ultime notizie sul #monitoraggio #zonagialla #zonaarancione -