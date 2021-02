Zona gialla e arancione, Bassetti: «Basta decisioni del venerdì, gli scienziati devono capire le ragioni degli imprenditori» (Di venerdì 19 febbraio 2021) «Per quattro-cinque settimane dobbiamo giocare coperti, in difesa. Sono le fasi decisive in questa partita contro la pandemia. Però sarebbe anche necessario comprendere le esigenze di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 febbraio 2021) «Per quattro-cinque settimane dobbiamo giocare coperti, in difesa. Sono le fasi decisive in questa partita contro la pandemia. Però sarebbe anche necessario comprendere le esigenze di...

RegLombardia : Con Rt a 0,95, la Lombardia rimane in zona gialla. Consulta le misure in vigore ?? - Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - petergomezblog : Monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,99, incidenza in crescita”. Mezza Italia in bilico tra zona gialla e arancione. La V… - sandrog_97 : Questi primi mesi del 2021 non so voi ma per me si sarebbero benissimo potuti chiamare “zona morta” più che gialla o arancione. - Cateiovino : L'anno scorso il giorno del mio compleanno è stato il primo giorno di quarantena nazionale, adesso fino a mo la Cam… -