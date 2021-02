Zona gialla confermata a Lazio e Lombardia; Campania, Emilia e Molise arancioni da domenica (Di venerdì 19 febbraio 2021) Campania, Molise e Emilia Romagna arancioni. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una... Leggi su ilmattino (Di venerdì 19 febbraio 2021)Romagna. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una...

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Coronavirus, le regole della zona arancione: cosa si può fare e cosa no Il Dpcm attualmente in vigore divide l'Italia in zone rosse, arancioni e gialle ( LE REGOLE DELLA ZONA GIALLA - E DELLA ZONA ROSSA ) a seconda della fascia di rischio per i contagi da coronavirus. Ecco le regole valide in queste zone, cosa si può fare e cosa è vietato (COVID, GLI AGGIORNAMENTI ...

Coronavirus, le regole della zona gialla: cosa si può fare e cosa no Le fasce sono tre: gialla, arancione e rossa ( REGOLE E DIVIETI IN ZONA ARANCIONE - E IN ZONA ROSSA ). Ecco cosa si può fare nelle regioni "gialle". Spostamenti liberi, ma rimane la limitazione ...

Zona gialla Lazio e Lombardia; arancioni Campania, Emilia e Molise; Umbria e Bolzano rosse Il Messaggero Il Veneto rimane zona gialla Questa mattina il Presidente della Regione Luca Zaia durante il consueto punto stampa dalla sede della Protezione Civile a Marghera, ha confermato che i dati dell’andamento dell’emergenza Covid sono d ...

Covid, cambio colore regioni: Campania, Emilia e Molise passano in zona arancione Roma, 18 febbraio 2021 - Campania, Emilia Romagna e Molise passano in zona arancione. Lo ha comunicato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che sulla base dei dati e delle indicazioni della Cab ...

