Zona gialla, arancione, rossa, allarme Iss: incidenza in crescita, Rt a 0.99 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Covid, l'allarme dell'Istituto superiore di sanità (Iss): «incidenza in crescita, Rt a 0.99». Nel periodo 27 gennaio-9 febbraio, infatti, l'indice di contagio... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 febbraio 2021) Covid, l'dell'Istituto superiore di sanità (Iss): «in, Rt a 0.99». Nel periodo 27 gennaio-9 febbraio, infatti, l'indice di contagio...

petergomezblog : Monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,99, incidenza in crescita”. Mezza Italia in bilico tra zona gialla e arancione. La V… - sole24ore : Oggi avrebbero dovuto riaprire gli impianti sciistici in zona gialla. Il ministro della Salute #Speranza ha, invece… - tuttoatalanta : Reg. Lombardia, ecco l’ipotesi per restare in zona gialla - rep_bari : Puglia in zona gialla, verso la conferma: la variante inglese preoccupa ma calano positivi e ricoverati [di Antonel… - Quinta00876879 : RT @petergomezblog: Monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,99, incidenza in crescita”. Mezza Italia in bilico tra zona gialla e arancione. La Valle… -