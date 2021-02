Zona arancione | regole e spostamenti Montagna | si può andare? E cosa si può fare

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - Agenzia_Ansa : #Covid, mezza #Italia rischia l'arancione, l'#Abruzzo verso la zona rossa. Si lavora al 'nuovo' Cts, cabina regia a… - Agenzia_Ansa : Covid: mezza Italia rischia la zona arancione. L'Iss: Rt 0.99 in crescita, aumenta l'incidenza dei casi. La Val d'… - SecolodItalia1 : Zona arancione da domenica per Campania, Emilia Romagna e Molise. Protesta della Confesercenti… - postgian : In Calabria ci siamo fatti lockdown pesante quando eravamo appena sfiorati, zona rossa quando il resto d'italia era… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione

I dati del bollettino in calo lento ma costante e l'indice Rt, seppur in leggera crescita, ancora inferiore a 1, sono bastati per evitare il temuto rientro in. Il verdetto è stato ......due regioni è sotto l'1 quindi per la prossima settimana il Monferrato continuerà ad essere ingialla. Qualche giorno fa alcuni dati avevano fatto credere in un cambiamento di colore () ...Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, potrebbe firmare in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 ...Ignara delle restrizioni in vigore, una coppia piemontese si è lamentata per il mancato pranzo di San Valentino. Il locale pubblica la conversazione e ringrazia per il supporto: «In questo momento fa ...