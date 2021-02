Zona arancione per Campania, Molise ed Emilia da domenica 21. Umbria in bilico (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le varianti portano l’Rt nazionale a 0,99. Per l’ISS occorre limitare spostamenti e contatti, stringere le misure e rimanere a casa il più possibile. Da domenica 21, Zona arancione per Campania, Emilia-Romagna e Molise. In bilico il destino dell’Umbria Anche oggi, come ogni Venerdì, vengono resi noti i risultati dei monitoraggi settimanali che determinano i nuovi colori da attribuire alle Regioni. Preoccupa molto la diffusione a macchia d’olio della variante inglese, che in molte Regioni rappresenta ormai più di un terzo dei nuovi casi. In Toscana vale il 35% dei nuovi casi, in Puglia e in Emilia quasi il 40%. E ci sono realtà come Marche, Umbria e Molise dove ha sfondato abbondantemente quota 50%. ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le varianti portano l’Rt nazionale a 0,99. Per l’ISS occorre limitare spostamenti e contatti, stringere le misure e rimanere a casa il più possibile. Da21,per-Romagna e. Inil destino dell’Anche oggi, come ogni Venerdì, vengono resi noti i risultati dei monitoraggi settimanali che determinano i nuovi colori da attribuire alle Regioni. Preoccupa molto la diffusione a macchia d’olio della variante inglese, che in molte Regioni rappresenta ormai più di un terzo dei nuovi casi. In Toscana vale il 35% dei nuovi casi, in Puglia e inquasi il 40%. E ci sono realtà come Marche,dove ha sfondato abbondantemente quota 50%. ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - Agenzia_Ansa : #Covid, mezza #Italia rischia l'arancione, l'#Abruzzo verso la zona rossa. Si lavora al 'nuovo' Cts, cabina regia a… - Agenzia_Ansa : Covid: mezza Italia rischia la zona arancione. L'Iss: Rt 0.99 in crescita, aumenta l'incidenza dei casi. La Val d'… - Scisciano : Campania, Covid. Da domenica zona arancione: oggi Speranza firma nuova ordinanza: Napoli, 19 Febbraio – Il Ministro… - andrea_ginevra : Lombardia e Lazio rimangono in zona gialla.. Emilia Romagna , Campania e Molise invece vanno in zona arancione. Ec… -