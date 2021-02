Zona arancione per Campania, Emilia Romagna e Molise (Di venerdì 19 febbraio 2021) Zona arancione per Molise, Campania ed Emilia Romagna, con regole e misure più restrittive. Bolzano e Umbria dovrebbero diventare Zona rossa, anche se praticamente già lo erano con ordinanze regionali. E’ quanto si apprende dalla Cabina di regia per il monitoraggio settimanale di Covid in Italia, che si è riunita questa mattina. “E’ molto probabile che torneremo in Zona arancione? Assolutamente si, ma credo che abbiate visto anche voi le immagini di questi fine settimana”, ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti a margine di un appuntamento a Salerno. “Migliaia e migliaia di persone in mezzo alle strade – ha aggiunto De Luca – nessun rispetto delle regole. Chi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021)pered, con regole e misure più restrittive. Bolzano e Umbria dovrebbero diventarerossa, anche se praticamente già lo erano con ordinanze regionali. E’ quanto si apprende dalla Cabina di regia per il monitoraggio settimanale di Covid in Italia, che si è riunita questa mattina. “E’ molto probabile che torneremo in? Assolutamente si, ma credo che abbiate visto anche voi le immagini di questi fine settimana”, ha detto il presidente della RegioneVincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti a margine di un appuntamento a Salerno. “Migliaia e migliaia di persone in mezzo alle strade – ha aggiunto De Luca – nessun rispetto delle regole. Chi ...

