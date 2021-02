Zona arancione e zona gialla, cosa cambia oggi (Di venerdì 19 febbraio 2021) zona arancione, zona gialla. Mentre le varianti covid spaventano l’Italia e molti esperti invocano lockdown chirurgici, le regioni aspettano il consueto monitoraggio settimanale sui dati del Covid in Italia: la cabina di regia potrebbe ridisegnare la mappa delle zone più o meno a rischio, con l’adozione di misure e restrizioni abbinate al colore. La scorsa settimana, l’ordinanza del ministro Speranza ha sancito la zona arancione per Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia autonoma di Trento. Ora, i nuovi dati in arrivo potrebbero modificare la cartina colorata dell’Italia. Da Nord a Sud, varie regioni hanno rivendicato un posto in zona gialla. “Secondo le nostre previsioni, il Friuli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021). Mentre le varianti covid spaventano l’Italia e molti esperti invocano lockdown chirurgici, le regioni aspettano il consueto monitoraggio settimanale sui dati del Covid in Italia: la cabina di regia potrebbe ridisegnare la mappa delle zone più o meno a rischio, con l’adozione di misure e restrizioni abbinate al colore. La scorsa settimana, l’ordinanza del ministro Speranza ha sancito laper Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia autonoma di Trento. Ora, i nuovi dati in arrivo potrebbero modificare la cartina colorata dell’Italia. Da Nord a Sud, varie regioni hanno rivendicato un posto in. “Secondo le nostre previsioni, il Friuli ...

Agenzia_Ansa : #Covid, mezza #Italia rischia l'arancione, l'#Abruzzo verso la zona rossa. Si lavora al 'nuovo' Cts, cabina regia a… - redazioneiene : Le interviste vanno sempre concordate come vorrebbero insegnarci Aldo Grasso e @mattiafeltri? Se becchi il giudice… - PiazzapulitaLA7 : A Genova i ristoratori non ce la fanno più. Avevano investito molto per il pranzo di San Valentino, tutto prenotato… - Corriere : ?? Oggi i nuovi colori delle regioni: ecco come cambierà la mappa dell'Italia (e c'è la prima zona bianca) - Adnkronos : #zonaarancione e #zonagialla, cosa cambia oggi -