Zona arancione da domenica per Campania, Emilia Romagna e Molise. Protesta della Confesercenti

Zona arancione per Molise, Campania ed Emilia Romagna da domenica, con regole e misure più restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo prevede una nuova ordinanza, che andrà in vigore a partire da domenica e che il ministro della Salute, Roberto Speranza firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. 

Campania in Zona arancione, De Luca: "Colpa dei cittadini" 

Lo aveva anticipato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti a margine di un appuntamento a Salerno. "Migliaia e migliaia di persone in mezzo alle strade. Nessun rispetto delle regole.

