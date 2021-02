Zona arancione, cosa si può e cosa non si può far (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Cambiano colore ed diventano Zona arancione Emilia Romagna, Campania e Molise. cosa è consentito (e non consentito) fare in queste regioni? Zona arancione, gli spostamenti consentiti In Zona arancione è consentito spostarsi all’interno del proprio comune di residenza: non è è consentito muoversi al di fuori di esso. I motivi che possono consentire di spostarsi dal proprio comune sono lavoro, salute, urgenza, visite ad amici e parenti, seconde case, attività sportiva. Zona arancione, e gli spostamenti fuori regione? Vietati fino a giovedì 25 febbraio 2021. I motivi che possono consentire di spostarsi sono, come sopra, lavoro, urgenza, salute, spostamenti verso le seconde case. Le visite a parenti e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Cambiano colore ed diventanoEmilia Romagna, Campania e Molise.è consentito (e non consentito) fare in queste regioni?, gli spostamenti consentiti Inè consentito spostarsi all’interno del proprio comune di residenza: non è è consentito muoversi al di fuori di esso. I motivi che possono consentire di spostarsi dal proprio comune sono lavoro, salute, urgenza, visite ad amici e parenti, seconde case, attività sportiva., e gli spostamenti fuori regione? Vietati fino a giovedì 25 febbraio 2021. I motivi che possono consentire di spostarsi sono, come sopra, lavoro, urgenza, salute, spostamenti verso le seconde case. Le visite a parenti e ...

