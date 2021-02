rtl1025 : ?? Il tecnico del #Bologna Sinisa #Mihajlovic ha annunciato in conferenza stampa che parteciperà al Festival di… - zazoomblog : Zlatan Ibrahimovic vittima di insulti razzisti durante Stella Rossa - Milan - #Zlatan #Ibrahimovic #vittima… - sportli26181512 : Insulti razzisti a Ibrahimovic dagli spalti e sui social: la Stella Rossa si scusa: Insulti razzisti a Ibrahimovic… - sportli26181512 : MN - Lippi su Ibra: 'È un trascinatore ed ha trasmesso autostima ai compagni': L'incisività di Zlatan Ibrahimovic a… - toMMilanello : Ufficializzate le date e gli orari del turno infrasettimanale nella settimana di #Sanremo: #MilanUdinese si gioca m… -

Ultime Notizie dalla rete : Zlatan Ibrahimovic

Ieri sera durante l'andata dei sedicesimi di Europa League e Belgrado,era seduto in tribuna, quando ad un certo punto gli viene urlato un pesante insulto etnico. L'insulto irripetibile, è ritenuta una pesante offesa nei confronti di chi è origine ...Il club: "Comportamenti primitivi" Nel corso della gara tra Stella Rossa e Milan,è stato bersaglio di insulti di stampo razziale da parte dei pochi tifosi presenti allo stadio. ...Mario Balotelli, doppio ex di Milan e Inter, ha parlato sui social del derby e della lite tra Ibrahimovic e Lukaku in Coppa Italia.Inter e Milan sono ai primi due posti della classifica di Serie A in vista della stracittadina come non accadeva dal 2011.