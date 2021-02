Zidane: «Benzema in dubbio per l’Atalanta. Mbappé e Haaland? Presente e il futuro del calcio» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valladolid: queste le parole del tecnico del Real Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valladolid: queste le parole del tecnico del Real. Benzema – «Domani non ci sarà. Ha qualche fastidio, vedremo per la prossima settimana. Ovviamente per noi è importantissimo». MBAPPE E Haaland – «Guardo tutte le partite e mi diverto quando vedo belle giocate, come tutti i tifosi. Non mi sorprende, lo conosco, ma mi interessa di più quello che faremo domani. Lui e Haaland eredi di Messi e Ronaldo? Sono fortissimi, come anche Neymar. Sono giovani, il Presente e il futuro di questo sport. Chi preferisco tra i due? Nessuno, mi piace solo guardare i bravi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Zinedineha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valladolid: queste le parole del tecnico del Real Zinedineha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valladolid: queste le parole del tecnico del Real.– «Domani non ci sarà. Ha qualche fastidio, vedremo per la prossima settimana. Ovviamente per noi è importantissimo». MBAPPE E– «Guardo tutte le partite e mi diverto quando vedo belle giocate, come tutti i tifosi. Non mi sorprende, lo conosco, ma mi interessa di più quello che faremo domani. Lui eeredi di Messi e Ronaldo? Sono fortissimi, come anche Neymar. Sono giovani, ile ildi questo sport. Chi preferisco tra i due? Nessuno, mi piace solo guardare i bravi ...

siciliafeed : Real: dubbio Benzema contro l’Atalanta, Zidane è preoccupato - fisco24_info : Real: dubbio Benzema contro l'Atalanta, Zidane è preoccupato: Centravanti francese del Madrid domani non giocherà a… - tuttoatalanta : Zidane fa pretattica su Benzema? Il tecnico: “Domani è out, la prossima settimana vedremo” - ScMotorieSelmi : Real: dubbio Benzema contro l'Atalanta, Zidane è preoccupato - sportli26181512 : Real Madrid, dubbio Benzema contro l'Atalanta, Zidane preoccupato: Il centravanti francese dei blancos non giocherà… -