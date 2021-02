Zaniolo: “Vorrei giocare con tanti campioni, ma il sogno è Ibrahimovic” (Di sabato 20 febbraio 2021) Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma, è intervenuto sul social 'ClubHouse' e ha rivelato un sogno nel cassetto: giocare con Zlatan Ibrahimovic Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 febbraio 2021) Nicolò, trequartista della Roma, è intervenuto sul social 'ClubHouse' e ha rivelato unnel cassetto:con ZlatanPianeta Milan.

PianetaMilan : #Zaniolo: 'Vorrei giocare con tanti campioni, ma il sogno è @Ibra_official' - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - JBP_OfficialTW : Scusate @OfficialASRoma @friedkingroup ma il tatuatore di Zaniolo dov'è? All'interno della Regione Lazio? Vorrei in… - LucaLoPorto1 : RT @spallettismo19: Vorrei rinascere con il cervello di Piero Angela e il cazzo di zaniolo - camiturt : vorrei innamorarmi con la stessa facilità di #Zaniolo - sassyagron : Per una volta vorrei vedere Zaniolo in tendenza per cose relative al suo 'mestiere'. Gambe rubate a U&D -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo Vorrei Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: la love - story è ufficiale Almeno aggiornatemi sul prossimo nome, vorrei avere l esclusiva , aveva commentato ironica Chiara ... Dopo aver trascorso con lei un romantico weekend nella Capitale in un hotel vista Colosseo, Zaniolo ...

Chiara Nasti risponde a Tgcom24: eccola con Nicolò Zaniolo ... vorrei avere l'esclusiva ah ah ah'. E poche ore dopo postava uno scatto con il calciatore della Roma con tanto di faccina con i cuoricini. La stessa foto è stata messa da Zaniolo per sancire ...

Zaniolo: “Vorrei giocare con tanti campioni, ma il sogno è Ibrahimovic” Pianeta Milan Roma, Zaniolo ha fretta di rientrare: ecco la decisione dopo il consulto ortopedico Il recupero di Nicolò Zaniolo dopo la seconda ricostruzione del legamento crociato sta procedendo come da programma.

Zaniolo scalpita, ma Fink lo frena e il rientro slitta Il talento giallorosso freme ma i dottori frenano il suo rientro La Roma continua a vincere e Fonseca continua a godersi i tanti giovani rilanciati, escluso Zaniolo che da più di un anno è alle prese ...

Almeno aggiornatemi sul prossimo nome,avere l esclusiva , aveva commentato ironica Chiara ... Dopo aver trascorso con lei un romantico weekend nella Capitale in un hotel vista Colosseo,......avere l'esclusiva ah ah ah'. E poche ore dopo postava uno scatto con il calciatore della Roma con tanto di faccina con i cuoricini. La stessa foto è stata messa daper sancire ...Il recupero di Nicolò Zaniolo dopo la seconda ricostruzione del legamento crociato sta procedendo come da programma.Il talento giallorosso freme ma i dottori frenano il suo rientro La Roma continua a vincere e Fonseca continua a godersi i tanti giovani rilanciati, escluso Zaniolo che da più di un anno è alle prese ...