Zaia | “Un anno da incubo senza libertà | ma ci siamo coalizzati”

VENEZIA – "Non dimenticherò mai quest'anno, è un anno in cui noi siamo stati privati della nostra libertà, un anno che noi non abbiamo vissuto da liberi, un anno che per molti di noi si è tradotto in un incubo". Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale, commentando il fatto che domenica 21 febbraio, sarà passato un anno dalla scoperta del primo caso di coronavirus in Veneto. "Mai avremmo pensato di vedere un paese che si chiama Vo' perimetrato da un'ordinanza del presidente della Regione, con i militari che controllavano i varchi. Mai avremmo pensato di fare sette milioni di tamponi, mai avremmo pensato di avere 3.400 ricoverati in ospedale che vivevano la difficoltà di una persona che sta affogando, mai avremmo pensato di dover programmare più del raddoppio delle terapie intensive di una Regione che storicamente ha sempre avuto quelle, mai avremo pensato che il modello sanitario che abbiamo disegnato per certi versi ci ha salvato per la sua efficienza ma per altri ci fa fare dei ragionamenti", prosegue Zaia.

