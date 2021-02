Zack Snyder's Justice League in Italia: la data di uscita ufficiale e il trailer italiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Zack Snyder's Justice League ha una data di uscita ufficiale in Italia e Warner Bros ha anche rilasciato il trailer Italiano dell'attesissima versione del regista, che arriverà in esclusiva digitale. Zack Snyder's Justice League arriverà anche in Italia e ha una data di uscita ufficiale: il 18 marzo 2021, quindi in contemporanea con gli USA. Warner Bros ha anche rilasciato il trailer Italiano del film che sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021)'sha unadiine Warner Bros ha anche rilasciato ilno dell'attesissima versione del regista, che arriverà in esclusiva digitale.'sarriverà anche ine ha unadi: il 18 marzo 2021, quindi in contemporanea con gli USA. Warner Bros ha anche rilasciato ilno del film che sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film ...

WarnerBrosIta : ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE è quello che stavate aspettando! Dal 18 marzo arriva direttamente a casa vostra in esc… - KarthikSky_Ofcl : RT @WarnerBrosIta: ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE è quello che stavate aspettando! Dal 18 marzo arriva direttamente a casa vostra in esclusiv… - aizeh_zuki : RT @WarnerBrosIta: ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE è quello che stavate aspettando! Dal 18 marzo arriva direttamente a casa vostra in esclusiv… - freethinker871 : RT @WarnerBrosIta: ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE è quello che stavate aspettando! Dal 18 marzo arriva direttamente a casa vostra in esclusiv… - king1to9 : RT @WarnerBrosIta: ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE è quello che stavate aspettando! Dal 18 marzo arriva direttamente a casa vostra in esclusiv… -